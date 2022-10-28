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22 минуты назад

Первая доказанная игра насекомых: пчелы катают шарики по земле

Ferra.ru

Команда энтомологов представила новое исследование, демонстрирующее, как насекомые играют с шариками даже при отсутствии вознаграждения. По их словам, это является первым в своем роде доказательством игрового поведения у насекомых.

Первая доказанная игра насекомых: пчелы катают шарики по земле
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В своих предыдущих экспериментах, где пчел учили забивать голы деревянными шариками за угощение, ученые из Лондонского университета королевы Марии заметили нечто неожиданное: некоторые пчелы добровольно катали шарики вне эксперимента без всякого стимула. То, что они делали это по собственной воле, навело исследователей на мысль, что, возможно, они получали от этого удовольствие, подобно тому, как собака играет с пушистой игрушкой.

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Для проверки этой идеи группы шмелей поместили на арену, где у них был свободный доступ к кормушке и к зоне с деревянными шариками. И они действительно начали катать эти шарики добровольно, что указывает на то, что они получали какое-то вознаграждение за свое поведение, не связанное с пищей.

В другом раунде эксперимента пчелы получили доступ к паре разноцветных камер, одна из которых содержала шарики, а другая была абсолютно пустой. Затем шарики убрали, но пчелы все равно отдавали предпочтение камере, где они проводили время с деревянными шариками. Было обнаружено, что молодые пчелы катали шарики больше, чем старые, а самцы катали их дольше, чем самки.

Но удовлетворить критерии игрового поведения было не так просто, как убрать сахарное вознаграждение, поскольку существуют и другие причины, по которым пчелы могут увлекаться шариками. Однако по идее, изложенной эволюционным биологом Гордоном Бургхардтом, игровое поведение должно быть повторяющимся, а не однократным, и оно не должно быть реакцией на стресс. При встрече с шариками не было обнаружено никаких признаков стрессового состояния или поведения, похожего на спаривание, а сами действия отличались от манипуляций с предметами, наблюдаемых при работе с цветами, и от ужаливания, когда пчелы находятся в возбужденном состоянии. Ученые сообщают, что перекатывание шарика отвечает поведенческим критериям игры, аналогичным тем, которые зафиксированы у других видов животных, и считают, что полученные результаты являются первым свидетельством игрового поведения с предметами у насекомых.

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