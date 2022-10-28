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18 минут назад

Представлен первый планшет с E Ink и камерой

Lenta.ru

Компания Onyx анонсировала Boox Tab Ultra, который получил дисплей на основе электронных чернил и камеру. Об этом сообщает издание The Verge.

Представлен первый планшет с E Ink и камерой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам журналистов, уникальность Boox Tab Ultra состоит в том, что планшет является первым на рынке устройством, которое объединяет в себе экран E Ink и камеру. Специалисты отметили, что экран на основе электронных чернил является монохромным и предназначен в основном для использования в электронных книгах — применение этой технологии в устройстве с камерой показалось журналистам нетипичным.

Представители Onyx объяснили, что расположенная на задней панели гаджета 16-мегапиксельная камера предназначена не столько для фотографирования, сколько для сканирования и оцифровки бумажных документов.

«Нужно включите заднюю камеру планшета, чтобы сделать снимок вашего документа и сразу преобразовать его в текст», — отметили в компании.

Boox Tab Ultra получил 10,3-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 662, 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Планшет работает на модифицированной версии Android 11 и имеет аккумулятор емкостью 6300 миллиампер-часов. Стоимость Boox Tab Ultra составила 599 долларов или около 35 тысяч рублей, продажи начнутся в ноябре.

В августе ученые Университета Суррея (Великобритания) предсказали появление и распространение бумажных книг с функцией дополненной реальности (AR). По словам специалистов, подобные девайсы позволят одновременно получать информацию с печатной страницы и экрана.

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