Представлен первый планшет с E Ink и камерой

Компания Onyx анонсировала Boox Tab Ultra, который получил дисплей на основе электронных чернил и камеру. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам журналистов, уникальность Boox Tab Ultra состоит в том, что планшет является первым на рынке устройством, которое объединяет в себе экран E Ink и камеру. Специалисты отметили, что экран на основе электронных чернил является монохромным и предназначен в основном для использования в электронных книгах — применение этой технологии в устройстве с камерой показалось журналистам нетипичным.

Представители Onyx объяснили, что расположенная на задней панели гаджета 16-мегапиксельная камера предназначена не столько для фотографирования, сколько для сканирования и оцифровки бумажных документов.

«Нужно включите заднюю камеру планшета, чтобы сделать снимок вашего документа и сразу преобразовать его в текст», — отметили в компании.

Boox Tab Ultra получил 10,3-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 662, 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Планшет работает на модифицированной версии Android 11 и имеет аккумулятор емкостью 6300 миллиампер-часов. Стоимость Boox Tab Ultra составила 599 долларов или около 35 тысяч рублей, продажи начнутся в ноябре.