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16 минут назад

Под льдами Антарктиды обнаружили 460-километровую реку

Lenta.ruиещё 4

оманда международных специалистов обнаружила под льдами Антарктиды 460-километровую реку. Результаты исследования описаны в журнале Nature Geoscience.

Подо льдами Антарктиды обнаружили 460-километровую реку
Фото: NASANASA

Зафиксировать новую водную артерию на континенте удалось по движению ледяного покрова. Вычислив структуру, скорость движения и направления по спутниковым снимкам ученые составили карту течения ледяных массивов на западе Антарктиды, недалеко от моря Уэдделла. Особое внимание привлекли те регионы, где скорость движения льда отличалась высокой скоростью.

Оказалось, что под такими участками располагается река, которая по объему воды соответствует французской Темзе. Исследователи также заметили, что участки ледников, располагающиеся над рекой, теряют больше массы, чем соседние. Это говорит о том, что такие реки ускоряют процесс «сползания» ледников в океан, что повышает темпы их таяния. В будущем авторы хотят провести дополнительные замеры в других регионах Антарктиды.

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