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55 минут назад

Выявлено происхождение кальция во всей Вселенной

Lenta.ru

Международная команда специалистов под руководством сотрудников Института атомной энергии Китая в Пекине выявила механизм происхождения кальция во всей Вселенной. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Выявлено происхождение кальция во всей Вселенной
Фото:  Matthias Zepper / Wikimedia Matthias Zepper / Wikimedia

Астрономы классифицируют звезды по времени их возникновения, самые первые светила во Вселенной относят к звездам третьей популяции. Они существенно отличаются от современных по своему составу. Такие светила не содержали никаких элементов тяжелее водорода или гелия, поэтому их размеры были практически не ограничены.

Выводы нового исследования показывают, что звезды третьей популяции являются главным фактором распространения во Вселенной атомов кальция, фтора и других частиц, являющиеся основой сегодняшних светил.

В процессе экспериментов на ускорителе JUNA удалось изучить сложные термоядерные реакции, возникающие в ядрах различных типов звезд. Ученых интересовало то, почему в звезде SMSS0313-6708 (считается самым старым светилом Млечного Пути) находится слишком большое количество кальция по сравнению с другими элементами. Оказалось, что предыдущие исследования недооценили в 7,4 раза частоту реакций между протонами и фтором-19, приводящие к рождению неона-20. Частицы этого газа необходимы для возникновения кальция и других тяжелых элементов с содержанием более четырех десятков протонов и нейтронов.

Последующая коррекция расчетов показала, что звезды третьей популяции производили столько же кальция, сколько содержит в себе SMSS0313-6708. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли первых светил в содержании кальция во всей Вселенной.

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