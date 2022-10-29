Уэбб показывает невиданные ранее детали ранней Вселенной

Космический телескоп НАСА Джеймс Уэбб был специально разработан для обнаружения слабого инфракрасного излучения очень далеких галактик и позволяет астрономам заглянуть в раннюю Вселенную. Природа галактик в этот ранний период нашей Вселенной недостаточно известна и мало понятна. Но с помощью гравитационного линзирования скоплений галактик возможно многократно увеличить слабые галактики на заднем плане, а также проявить их в разных частях изображения.
В группе работают: Дэн Коу из AURA/STScI Европейского космического агентства и Университета Джона Хопкинса; Тайгер Сяо из Университета Джона Хопкинса; и Ребекка Ларсон из Техасского университета в Остине. Эти ученые используют Уэбб для наблюдения за далекой галактикой MACS0647-JD и они обнаружили кое-что интересное.
«Я обнаружил галактику MACS0647-JD 10 лет назад с помощью космического телескопа Хаббл. В то время я никогда не работал с галактиками с большим красным смещением. Но затем я нашел эту галактику, которая была потенциально самой далекой, с красным смещением 11, то есть около 97 процентов от Большого взрыва» - сказал Дэн Коу.
«Хаббл выдавал просто бледную красную точку. Было понятно, что она была маленькой, просто крошечной галактикой в первые 400 миллионов лет существования Вселенной. Теперь мы смотрим через Уэбб, и мы можем различить ДВА объекта. Мы активно обсуждаем что это - две галактики или два скопления звезд внутри галактики? Мы пока не знаем, но Уэбб был сделан чтобы помочь ответить именно на эти вопросы».
Тигр Ю-Ян Сяо:
«Вы также можете видеть, что цвета между двумя объектами различаются. Один голубой, другой красный. Голубой газ и красный газ имеют разные характеристики. Синий имеет очень молодые звездные образования и почти не имеет пыли, однако у маленького красного объекта больше пыли внутри, и он старше. И их звездные массы тоже, вероятно, разные».
«Очень интересно, что мы видим две структуры в такой маленькой системе. Возможно, мы наблюдаем слияние галактик в очень ранней Вселенной. Если это окажется самым отдаленным слиянием, я буду в восторге!»
Дэн Коу:
«Из-за гравитационного линзирования массивного галактического скопления MACS0647 оно разделяется на три изображения: JD1, JD2 и JD3. Они увеличены в восемь, пять и два раза соответственно».
Ребекка Ларсон: «До сих пор мы не могли детально изучить галактики ранней Вселенной. До Уэбба у нас было всего несколько десятков галактик. Их изучение может помочь нам понять, как они эволюционировали в те галактики, которые мы имеем сегодня. А также то, как развивалась вселенная».
«Больше всего мне нравится то, что на стольких новых изображениях Уэбба, которые мы получаем, если посмотреть на задний план, можно увидеть все эти маленькие точки — и это галактики! Каждая из них. Удивительно, сколько информации мы не получали раньше. И это не глубокий космос. Мы даже толком не попробовали использовать этот телескоп, чтобы долго смотреть в одну точку. Это только начало."