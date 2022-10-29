Уэбб показывает невиданные ранее детали ранней Вселенной

«Из-за гравитационного линзирования массивного галактического скопления MACS0647 оно разделяется на три изображения: JD1, JD2 и JD3. Они увеличены в восемь, пять и два раза соответственно».



Ребекка Ларсон: «До сих пор мы не могли детально изучить галактики ранней Вселенной. До Уэбба у нас было всего несколько десятков галактик. Их изучение может помочь нам понять, как они эволюционировали в те галактики, которые мы имеем сегодня. А также то, как развивалась вселенная».