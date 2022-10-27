Описаны особенности варианта коронавируса «цербер»

«Неделю назад таких случаев было почти 17 процентов. По ЕвроЕвросоюзу — от 0 до 20 процентов в зависимости от страны — где-то хуже выявляют, где-то лучше, где-то его действительно больше. Доля коронавирусной инфекции, вызываемой именно подвариантом "цербер", растет очень быстрыми темпами. Но на самом деле есть другие варианты омикрон-линии, которые тоже представляют интерес. Их довольно много, штук восемь-девять, которые будут делить этот популяционный пирог с "цербером"».