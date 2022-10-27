Chrome научился замораживать вкладки для ускорения работы компьютера

Google Chrome — один из самых популярных браузеров планеты. Но у него есть и известная многим проблема — слишком большой жор оперативной памяти из-за активных вкладок.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Понимают это, видимо, и в Google. По крайней мере, это следует из свежей функции, которую в компании добавили в свой браузер.

Энтузиасты обнаружили в последней сборке Chrome Canary новый раздел настроек «Производительность» (chrome://settings/performance). Именно там можно найти два новых режима — режим экономии памяти и энергосбережения.

В случае, если пользователь активирует режим экономии памяти, то неактивные вкладки начнут переходить в спящий режим. Это, в свою очередь, поможет освободить оперативную память и увеличить производительность компьютера или ноутбука.