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52 минуты назад

Chrome научился замораживать вкладки для ускорения работы компьютера

Ferra.ru

Google Chrome — один из самых популярных браузеров планеты. Но у него есть и известная многим проблема — слишком большой жор оперативной памяти из-за активных вкладок.

Chrome научился замораживать вкладки для ускорения работы компьютера
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Понимают это, видимо, и в Google. По крайней мере, это следует из свежей функции, которую в компании добавили в свой браузер.

Энтузиасты обнаружили в последней сборке Chrome Canary новый раздел настроек «Производительность» (chrome://settings/performance). Именно там можно найти два новых режима — режим экономии памяти и энергосбережения.

В случае, если пользователь активирует режим экономии памяти, то неактивные вкладки начнут переходить в спящий режим. Это, в свою очередь, поможет освободить оперативную память и увеличить производительность компьютера или ноутбука.

Как скоро новая возможность появится в стабильной версии Google Chrome — неизвестно. Но судя по тому, что тестирование уже началось, ждать осталось недолго.

Наука и техника,Google,
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