Telegram начал продавать никнеймы пользователям на аукционе

Начала свою работу платформа Fragment, на которой в Telegram можно приобрести никнеймы формата @username. Никнеймы продаются в формате аукциона.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как отмечается, для приобретения ника нужно сделать ставку, и если в течение 7 дней никто не предложит больше, никнейм уходит этому пользователю. Оплачивать ники нужно в криптовалюте Toncoin.