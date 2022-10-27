Telegram начал продавать никнеймы пользователям на аукционе

Начала свою работу платформа Fragment, на которой в Telegram можно приобрести никнеймы формата @username. Никнеймы продаются в формате аукциона.
Как отмечается, для приобретения ника нужно сделать ставку, и если в течение 7 дней никто не предложит больше, никнейм уходит этому пользователю. Оплачивать ники нужно в криптовалюте Toncoin.
При этом для некоторых категорий никнеймов установлена минимальная ставка, ниже которой оплатить нельзя. К примеру, самыми дорогими считаются никнеймы формата @bank, @auto, @fifa, @card, но если пользователь хочет @casino, ему придётся расстаться с 52,5 тысячами Toncoin, или с 6,2 млн рублей.