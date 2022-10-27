Зоологи предположили, что культурные отличия возникают из-за генов

Ученые из Стокгольмского университета выяснили, что молодые певчие птицы отличают свой «диалект», на котором они в конечном итоге будут петь во взрослом возрасте, даже когда им всего 12 дней. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Подобно человеческим детям, изучающим язык, молодые певчие птицы учат свои песни, слушая песни родителей и соседей. Как в человеческом языке, так и в пении птиц в процессе обучения накапливаются небольшие изменения, которые передаются из поколения в поколение. Это приводит к характерным различиям между популяциями, то есть формированию диалектов.
Эксперименты, проведенные с птенцами мухоловки-пеструшки по всей Европе, показывают, что они преимущественно реагируют на песни своего вида и, что примечательно, своей собственной популяции. Данный эффект ученые наблюдали в семи европейских популяциях птиц у двух тысяч птенцов.
Однако сотни часов аудиозаписей показали, что птенцы слышат слишком мало песен, чтобы запомнить их. Возможно, что диалект все же имеет генетическую природу, и птенцы узнают его с рождения. Если различия в реакции на песни действительно являются врожденными, это предполагает наличие связи между культурными чертой и генами — возможно, даже среди людей.