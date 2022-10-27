Комплекс HAARP начнет облучать ионосферу Юпитера

Физики проводят эксперименты с ионосферой Юпитера с помощью антенн комплекса High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP). Об этом сообщает пресс-служба Университета Аляски.

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HAARP находится на Аляске состоит из 180 антенн, предназначенных для передачи сигналов в ионосферу , которая простирается от 50 до 965 километров над уровнем моря. В этой области атмосферы повышена концентрация ионов, и она существенно влияет на радиосвязь, поскольку способна отражать радиоволны.

В конце октября в течение десяти дней будут проведены 13 экспериментов на установке. Одним из самых амбициозных из них является попытка получить отражение от ионосферы Юпитера в ходе проекта «Jupiter Bounce». HAARP будет использован лишь для отправки сигнала, а зафиксировать отражение (в случае успеха) должен будет приемник Университета Нью-Мексико. По словам организаторов, это самый масштабный эксперимент по радиозондированию в истории.

«Мы транслируем несколько разных частот через HAARP, направленного на Юпитер. [Затем] мы слушаем возвращающееся эхо, и оно должно рассказать нам что-то об электромагнитных условиях вокруг Юпитера», — говорит Эванс Каллис, одна из участниц эксперимента.

В ходе другого эксперимента ученые также попробуют получить отражение от Луны. Физики выяснят, позволяет ли «эхо» определить состав горной породы, и в случае положительного ответа установка будет использоваться для уточнения состава угрожающих Земле астероидов. Кроме того, экспериментаторы попробуют вызвать искусственное полярное сияние с помощью радиоволн.