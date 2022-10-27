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1 час назад

Суд по иску Первого канала обязал Google разблокировать его YouTube-каналы

Газета.Ruиещё 3

Арбитражный суд Москвы по иску Первого канала обязал компанию Google разблокировать его YouTube-каналы, передает ТАСС.

Суд по иску Первого канала обязал Google разблокировать его YouTube-каналы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о YouTube-каналах «Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Новости на Первом», «Жить здорово», «Документальное кино» и «Минута славы».

В случае неисполнения суд будет взыскивать с Google 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты его вступления в силу, еженедельно увеличивая сумму судебной неустойки в два раза.

Ранее сообщалось, что Первый канал подал в суд на компанию Google.

Какие именно требования выдвигаются к Google, в материалах суда пока не указано. По составу ответчиков можно заключить, что в иске заявлено требование о восстановлении доступа Первого канала к своему каналу на YouTube.

Первый канал был заблокирован в марте, как и многие каналы других российских СМИ.

Наука и техника,Google,Первый канал,
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