Суд по иску Первого канала обязал Google разблокировать его YouTube-каналы

Арбитражный суд Москвы по иску Первого канала обязал компанию Google разблокировать его YouTube-каналы, передает ТАСС.

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Речь идет о YouTube-каналах «Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Новости на Первом», «Жить здорово», «Документальное кино» и «Минута славы».

В случае неисполнения суд будет взыскивать с Google 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты его вступления в силу, еженедельно увеличивая сумму судебной неустойки в два раза.

Ранее сообщалось, что Первый канал подал в суд на компанию Google.

Какие именно требования выдвигаются к Google, в материалах суда пока не указано. По составу ответчиков можно заключить, что в иске заявлено требование о восстановлении доступа Первого канала к своему каналу на YouTube.