Болгарские астрономы исследовали переменную звезду V1180 Cas

Болгарские астрономы провели наблюдения молодой переменной звезды V1180 Cas. Результаты исследования были опубликованы 18 октября на arXiv.org.

Фото: AstroNews AstroNews

Расположенная на расстоянии около 1950 световых лет, V1180 Cas является молодой переменной звездой до главной последовательности (pre-main sequence, PMS). Звезда связана с темным облаком Lynds 1340 в области звездообразования в созвездии Кассиопея. Предыдущие наблюдения V1180 Cas выявили переменность с амплитудой около 6 звездных величин, и ученые предположили, что это может быть эруптивная звезда. Однако дальнейшее исследование V1180 Cas показало, что она отличается от переменных эрруптивных звезд PMS типа FU Ориона и EX Волка.

Видео дня

Команда астрономов под руководством Асена Мутафова из Национальной астрономической обсерватории в Софии, Болгария, использовала три телескопа Национальной астрономической обсерватории Рожен в Болгарии и один телескоп обсерватории Скинакас в Греции для изучения этого объекта.

Наблюдения показали, что V1180 Cas демонстрирует очень сильную фотометрическую изменчивость с большими амплитудными колебаниями — до 5 звездных величин. Большую часть времени яркость звезды сохраняется в диапазоне 15-16 звездных величин, но наблюдаются некоторые изменения яркости с небольшими амплитудами, как у звезд типа Т Тельца.

Фотометрические данные демонстрируют глубокие снижения яркости V1180 Cas, которые не имеют периодичности. В целом, астрономы выявили четыре глубоких минимума на кривой блеска. Долгосрочная кривая блеска V1180 Cas, согласно выводам ученых, похожа на кривую блеска молодых звезд с малой массой, демонстрирующих типичную изменчивость потока. Собранные фотометрические данные показывают изменение цвета во время минимумов яркости.

Исследователи пришли к выводу, что новые результаты подтверждают их первоначальные предположения относительно механизма, лежащего в основе изменчивости V1180 Cas.