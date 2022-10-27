Болгарские астрономы исследовали переменную звезду V1180 Cas

Болгарские астрономы провели наблюдения молодой переменной звезды V1180 Cas. Результаты исследования были опубликованы 18 октября на arXiv.org.
Расположенная на расстоянии около 1950 световых лет, V1180 Cas является молодой переменной звездой до главной последовательности (pre-main sequence, PMS). Звезда связана с темным облаком Lynds 1340 в области звездообразования в созвездии Кассиопея. Предыдущие наблюдения V1180 Cas выявили переменность с амплитудой около 6 звездных величин, и ученые предположили, что это может быть эруптивная звезда. Однако дальнейшее исследование V1180 Cas показало, что она отличается от переменных эрруптивных звезд PMS типа FU Ориона и EX Волка.
Команда астрономов под руководством Асена Мутафова из Национальной астрономической обсерватории в Софии, Болгария, использовала три телескопа Национальной астрономической обсерватории Рожен в Болгарии и один телескоп обсерватории Скинакас в Греции для изучения этого объекта.
Наблюдения показали, что V1180 Cas демонстрирует очень сильную фотометрическую изменчивость с большими амплитудными колебаниями — до 5 звездных величин. Большую часть времени яркость звезды сохраняется в диапазоне 15-16 звездных величин, но наблюдаются некоторые изменения яркости с небольшими амплитудами, как у звезд типа Т Тельца.
Фотометрические данные демонстрируют глубокие снижения яркости V1180 Cas, которые не имеют периодичности. В целом, астрономы выявили четыре глубоких минимума на кривой блеска. Долгосрочная кривая блеска V1180 Cas, согласно выводам ученых, похожа на кривую блеска молодых звезд с малой массой, демонстрирующих типичную изменчивость потока. Собранные фотометрические данные показывают изменение цвета во время минимумов яркости.
Исследователи пришли к выводу, что новые результаты подтверждают их первоначальные предположения относительно механизма, лежащего в основе изменчивости V1180 Cas.
«В нашей предыдущей статье (Мутафов и др., 2019) мы пришли к выводу, что фотометрические свойства V1180 Cas могут быть объяснены суперпозицией сильно изменяющейся аккреции с околозвездного диска на поверхность звезды и затенением от околозвездных скоплений пыли, планетезималей или других особенностей околозвездного диска. Новые данные наблюдений подтверждают этот вывод», - пояснили авторы статьи.