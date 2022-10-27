Pfizer заподозрили в сокрытии прибыли для уклонения от налогов

В Италии начали расследование в отношении компании Pfizer . Как уточняет Bloomberg, итальянская Финансовая гвардия (силовое подразделение Минэкономики страны) подозревает компанию в неуплате налогов на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Журналисты издания отмечают, что в рамках расследования будет уделено внимание деятельности компании в период с 2017 по 2019 год. Утверждается, что в этот временной промежуток компания могла вывести из страны часть прибыли, пытаясь уклониться от налогов.