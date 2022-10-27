Разработан свитер, который спрячет от систем распознавания

Первоначально работа команды была сосредоточена на имитации атак: создании "враждебного шаблона", который можно было бы применить к обнаруженным объектам на изображении, чтобы помешать модели распознать их. Ключ был в создании "универсального враждебного паттерна": один паттерн, который можно нанести на любой объект, чтобы скрыть его от модели.