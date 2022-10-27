В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Из App Store исчезнет реклама азартных игр после скандала с разработчиками

Газета.Ru

Apple приостановила показ рекламы азартных игр в App Store после многочисленных жалоб со стороны разработчиков и пользователей. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление официального представителя компании Тревора Кинсейда.

Из App Store исчезнет реклама азартных игр после скандала с разработчиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник 25 октября Apple объявила о том, что компании теперь могут рекламировать свои сервисы на страницах других приложений, появляясь в секции «Вам также может понравиться». Практически сразу после этого разработчики программ, которые распространяются посредством App Store, начали жаловаться на засилье рекламы азартных игр на своих страницах.

На просторах Twitter можно найти множество примеров «нежелательного соседства» приложений и такой рекламы. Жалобы поступали как от разработчиков приложений, помогающих избавиться от лудомании, так и приложений, ориентированных на детей.

В конечном итоге Apple приняла решение отказаться от рекламы азартных игр в App Store, однако не уточнила, является это решение временным или постоянным.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители