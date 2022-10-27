Маск прокомментировал информацию об увольнении сотрудников Twitter

Илон Маск сказал сотрудникам Twitter Inc. в среду, что он не планирует сокращать 75% персонала, когда возглавит компанию. Об этом рассказали люди, знакомые с вопросом.
Маск, чья сделка по покупке Twitter за 44 млрд долларов должна завершиться в пятницу, опроверг ранее озвученную цифру в обращении к сотрудникам в офисе компании в Сан-Франциско. Люди, которые об этом рассказали, отказались назвать свои имена, поскольку эта информация не является публичной.
Но все равно ожидается, что миллиардер будет сокращать персонал в рамках поглощения, что вызывает беспокойство среди работников соцсети. Ранее в четверг Маск опубликовал видеоролик, на котором он заходит в офис с кухонной раковиной. Он также изменил описание своего профиля в Twitter на "Chef Twit".