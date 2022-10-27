Пчелы вырабатывают электричество и могут менять погоду

Роящиеся пчелы производят так много электричества, что могут влиять на местную погоду, говорится в новом исследовании. Результаты, полученные исследователями путем измерения электрических полей вокруг ульев пчел apis mellifera, показывают, что пчелы могут производить столько же атмосферного электричества, сколько гроза.
Крошечные тела насекомых могут накапливать положительный заряд во время кормежки - либо от трения молекул воздуха о быстро бьющиеся крылья, либо при приземлении на электрически заряженные поверхности. Ранее считалось, что влияние этих крошечных зарядов проявляется в небольших масштабах. Теперь же новое исследование, опубликованное в журнале iScience, показывает, что насекомые могут вырабатывать шокирующее количество электричества.
Чтобы проверить, производят ли медоносные пчелы значительные изменения в электрическом поле нашей атмосферы, исследователи разместили монитор электрического поля и камеру рядом с местом расположения нескольких колоний медоносных пчел. За те 3 минуты, что насекомые роились в воздухе, исследователи обнаружили, что градиент потенциала над ульями увеличился до 100 вольт на метр.
В других случаях эффект доходил до 1 000 вольт на метр, что делает плотность заряда большого пчелиного роя примерно в шесть раз больше, чем у наэлектризованных пылевых бурь, и в восемь раз больше, чем у грозового облака.