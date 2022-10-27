Пчелы вырабатывают электричество и могут менять погоду

Роящиеся пчелы производят так много электричества, что могут влиять на местную погоду, говорится в новом исследовании. Результаты, полученные исследователями путем измерения электрических полей вокруг ульев пчел apis mellifera, показывают, что пчелы могут производить столько же атмосферного электричества, сколько гроза.

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Крошечные тела насекомых могут накапливать положительный заряд во время кормежки - либо от трения молекул воздуха о быстро бьющиеся крылья, либо при приземлении на электрически заряженные поверхности. Ранее считалось, что влияние этих крошечных зарядов проявляется в небольших масштабах. Теперь же новое исследование, опубликованное в журнале iScience, показывает, что насекомые могут вырабатывать шокирующее количество электричества.

Чтобы проверить, производят ли медоносные пчелы значительные изменения в электрическом поле нашей атмосферы, исследователи разместили монитор электрического поля и камеру рядом с местом расположения нескольких колоний медоносных пчел. За те 3 минуты, что насекомые роились в воздухе, исследователи обнаружили, что градиент потенциала над ульями увеличился до 100 вольт на метр.