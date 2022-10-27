Телескоп Hubble сфотографировал туманность в виде замочной скважины

Телескоп Hubble сфотографировал туманность в созвездии Ориона необычного вида. Фотография была опубликована на сайте Hubble Европейского космического агентства.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На снимке видна NGC 1999, отражательная туманность. Так астрономы называют туманности, подсвечиваемые окружающими звездами, а не испускающие свет самостоятельно. NGC 1999 находится примерно в 1350 световых от Солнца, в регионе активного звездообразования. Источником света для туманности является V380 Orionis, молодая звезда, заметная в центре «скважины».

Сама туманность вокруг звезды является остатком облака, из которого появилось светило. Причина образования необычной «щели» в центре облака астрономам не ясна.