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14 минут назад

Телескоп Hubble сфотографировал туманность в виде замочной скважины

Газета.Ru

Телескоп Hubble сфотографировал туманность в созвездии Ориона необычного вида. Фотография была опубликована на сайте Hubble Европейского космического агентства.

Телескоп Hubble сфотографировал туманность в виде замочной скважины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимке видна NGC 1999, отражательная туманность. Так астрономы называют туманности, подсвечиваемые окружающими звездами, а не испускающие свет самостоятельно. NGC 1999 находится примерно в 1350 световых от Солнца, в регионе активного звездообразования. Источником света для туманности является V380 Orionis, молодая звезда, заметная в центре «скважины».

Сама туманность вокруг звезды является остатком облака, из которого появилось светило. Причина образования необычной «щели» в центре облака астрономам не ясна.

Изображение было получено в 1999 году, но лишь сейчас было обработано и опубликовано.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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