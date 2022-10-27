Окаменелость среднеюрского периода уточнила процесс эволюции ящериц

Специалисты изучили скелет ящерицы среднеюрского периода, найденный на шотландском острове Скай. Новая информация восполняет пробелы в данных об эволюционном развитии чешуйчатых. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: InScience InScience

Чешуйчатые — это отряд рептилий, к которому относятся ящерицы и змеи. Сегодня он насчитывает более 10 тысяч видов, что делает его одной из самых больших групп позвоночных животных. Представителями отряда являются, например, хамелеоны и гекконы, игуаны и вараны. Чешуйчатые возникли в триасовый период около 240 миллионов лет назад, однако до сих пор ученым не удавалось найти окаменелости этого периода. Это не позволяло специалистам отследить процесс эволюции представителей отряда на стадии возникновения.

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В 2016 году команда палеонтологов нашли новую окаменелость на шотландском острове Скай. В этом месте ученым уже удавалось обнаружить целый ряд ископаемых среднеюрского периода. Они проливают свет на эволюцию стегозавров и других древних животных, включая тираннозавров. Скелет из найденной окаменелости принадлежит ящерице, которая получила имя Bellairsia gracili. Она жила 166 миллионов лет назад, а ее размер — всего 6 см в длину. Это самое полной ископаемое ящерицы такого возраста, обнаруженное на сегодняшний день: в нем заметны все сочленения и отсутствует только краешек морды и хвост.

Для изучения образца специалисты использовали рентгеновскую компьютерную томографию (КТ), которая позволяет проводить неинвазивную (без механического воздействия на объект) трехмерную визуализацию. С ее помощью исследователи получили изображение всей окаменелости, хотя большая часть образца была скрыта окружающей породой. Детали ученым удалось выявить с точностью до нескольких десятков микрометров. Затем авторы работы изучили образцы с помощью синхротрона ESRF во Франции. Так они получили еще более детализированные изображения с разрешением в 4 микрометра.

Анализ показал, что у Bellairsia gracili есть некоторые черты современных ящериц. Например, движение костей черепа относительно друг друга. Это важная функциональная особенность большинства чешуйчатых. Bellairsia gracili отделилась от других ящериц незадолго до возникновения современных групп. Исследование также подтверждает вывод о том, что гекконы являются очень ранней группой и что загадочное ископаемое Oculudentavis, найденное ранее и считавшееся динозавром, на самом деле является чешуйчатым.