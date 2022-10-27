Альтернативной теории гравитации нашли подтверждение

Астрофизики наблюдали загадочное поведение звездных скоплений, которое не соответствует нашему нынешнему пониманию гравитации в космических масштабах. Однако эти наблюдения согласуются с альтернативной теорией гравитации, которая может опровергнуть необходимость существования темной материи.

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"Оба хвоста (звездного скопления) должны содержать примерно одинаковое количество звезд. Однако в нашей работе мы впервые смогли доказать, что это не так: в изученных нами скоплениях передний хвост всегда содержит значительно больше звезд, расположенных поблизости от скопления, чем задний хвост", - сказал соавтор исследования Ян Пфлам

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В прошлом было сложно определить, какие звезды скопления принадлежат к какому хвосту, но исследователи в новом исследовании разработали метод, позволяющий это сделать. Они назвали его методом Джерабковой-компакт-конвергентной-точки (CCP) и применили его к данным о четырех открытых звездных скоплениях. К своему удивлению, они обнаружили, что во всех четырех скоплениях ведущий хвост содержит гораздо больше звезд, чем отстающий, что явно противоречит законам Ньютона, которые гласят, что звезды “попадают” в хвосты абсолютно случайно.

Тогда команда смоделировала движение звезд в этих скоплениях в соответствии с другой гипотезой, известной как модифицированная ньютоновская динамика (MOND). "Проще говоря, согласно MOND, звезды могут покидать скопление через две разные двери", - говорит Павел Кроупа, первый автор исследования. "Одна ведет в задний приливной хвост, другая - в передний. Однако первый гораздо более узкий, чем второй, поэтому вероятность того, что звезда покинет скопление через него, меньше. Теория гравитации Ньютона, с другой стороны, предсказывает, что обе двери должны быть одинаковой ширины".