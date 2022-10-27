В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
21 минуту назад

Биологи придумали способ спасти вылупившихся черепашат, бегущих в море

Газета.Ru

Биологи предложили способ увеличить выживаемость среди молодых черепах после вылупления. Статья об этом опубликована в PLOS One.

Биологи придумали способ спасти вылупившихся черепашат, бегущих в море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Морские черепахи всю жизнь проводят в воде, но дышат воздухом, и потому устраивают кладки на суше, в песке. После вылупления новорожденные черепашата всей группой бегут к морю, и в этот момент очень многие из них гибнут. Многих съедают птицы, крабы и другие хищники, но некоторые просто не находят дорогу. Это особенно важно ввиду того, что многие виды морских черепах находятся под угрозой вымирания.

Эрик Каплан из Центра исследования океана острова Хаттерас и другие биологи создали устройство TurtleSense , которое поможет природоохранным организациям вовремя приходить черепашатам на помощь. Время начала движения детенышей к морю предсказать невозможно, и потому ученые сделали датчик вибрации размером с яйцо. Его можно подкладывать к другим яйцам, и тогда при вылуплении черепах он сможет подать сигнал через расположенную неподалеку антенну, с которой он соединен по кабелю. Вибрация (точнее, ее прекращение) служит сигналом для самих детенышей, что процесс вылупления закончен, и вся «семья» может начать движение. В случае с глубокими гнездами между выходом из гнезда и выходом из яйца последнего детеныша может пройти две ночи.

Наука и техника,Эрик Каплан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители