Яндекс научил Алису следить за домашними животными в отсутствие хозяев

Стало известно об обновлении приложения «Умный Дом с Алисой». Так, теперь в него добавили функцию управления домашними видеокамерами.

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В числе новых возможностей, о которых рассказали представители Яндекса, называется возможность следить за тем, чем заняты домашние животные, пока хозяев нет дома. При этом также система видеонаблюдения позволит проконтролировать обстановку во время отъезда.

Сообщается, что в рамках первого этапа специалисты IT-компании научили Алису работать с камерами от Ростелекома, Ivideon, Trassir и ряда иных компаний. В дальнейшем, по словам представителей бренда, список будет расширяться и пополняться.