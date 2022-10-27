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1 час назад

Яндекс научил Алису следить за домашними животными в отсутствие хозяев

Ferra.ru

Стало известно об обновлении приложения «Умный Дом с Алисой». Так, теперь в него добавили функцию управления домашними видеокамерами.

Яндекс научил Алису следить за домашними животными в отсутствие хозяев
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В числе новых возможностей, о которых рассказали представители Яндекса, называется возможность следить за тем, чем заняты домашние животные, пока хозяев нет дома. При этом также система видеонаблюдения позволит проконтролировать обстановку во время отъезда.

Сообщается, что в рамках первого этапа специалисты IT-компании научили Алису работать с камерами от Ростелекома, Ivideon, Trassir и ряда иных компаний. В дальнейшем, по словам представителей бренда, список будет расширяться и пополняться.

Более того, в Яндексе обещали постоянно расширять возможности сервиса, в том числе за счёт внедрения «новых фич».

Наука и техника,Ростелеком,
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