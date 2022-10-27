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50 минут назад

В YouTube обновили дизайн и добавили возможность скачать видео

Чемпионат.com

Прошлым вечером YouTube обновил дизайн как в мобильном приложении, так и в настольной версии. Судя по всему, команда решила сильно доработать общий стиль одного из самых популярных сайтов в мире — практически все кнопки стали округлыми, а главные функции под видео теперь выделены немного другим цветом, чтобы создавать контраст.

В YouTube обновили дизайн и добавили новую возможность
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кроме того, некоторые видео теперь можно скачать в качестве 480р, для более чёткой картинки YouTube предлагает оформить подписку Premium. Функция пока сбоит и время от времени сообщает, что ролик почему-то вовсе нельзя загрузить — судя по всему, разработчики пока тестируют новые возможности.

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Наконец, авторы добавили режим фоновой подсветки, которая в настольной версии называется «Профессиональное освещение». Функция рассеивает ненужный свет вокруг видео и даёт полностью погрузиться в ролик.

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Возможно, это далеко не последнее изменение в дизайне YouTube, но уже сейчас сайт выглядит более свежо и современно.

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