ЕКА планирует создание низкоорбитальных навигационных спутников

Навигационное управление ЕКА планирует демонстрацию новых спутников LEO-PNT, которые будут находиться на низкой орбите. LEO-PNT будут использовать новый многоуровневый подход спутниковой навигации system-of-systems для предоставления более надежных и доступных услуг позиционирования, навигации и синхронизации.

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Благодаря меньшему расстоянию, которое нужно преодолеть до Земли, сигналы от спутников LEO-PNT будут более мощными, способными преодолевать помехи и достигать труднодоступных мест.

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Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) уже преобразили наше общество, и их влияние продолжает расти. В 2021 году число приемников спутниковой навигации достигло 6,5 миллиардов по всему миру, и, по прогнозам, в ближайшие годы ежегодный рост сектора составит 10%. Но во многих отношениях стандартный подход ГНСС приближается к пределам оптимальной производительности, поэтому для дальнейшего развития необходимы дополнительные улучшения.

План ЕКА состоит в том, чтобы построить и запустить первоначальное мини-созвездие, состоящее из полудюжины спутников, для тестирования возможностей и ключевых технологий, а также демонстрации сигналов и частотных диапазонов. Эти спутники проложат путь для последующей оперативной группировки LEO-PNT.

«Каждый отдельный спутник будет сравнительно небольшим, массой менее 70 кг, по сравнению с текущими спутниками Galileo весом 700 кг», – сообщил Роберто Прието-Сердейра, менеджер по подготовке проекта LEO-PNT в рамках программы FutureNAV ЕКА.

Вместо атомных часов спутники смогут использовать другие средства для вычисления точного времени, включая ретранслируемые сигналы со спутников Galileо. LEO-PNT также будут создаваться на основе быстрого серийного производства для экономии времени и затрат. ЕКА считает, что им потребуется максимум три года с момента подписания контрактов до вывода первых спутников на орбиту.