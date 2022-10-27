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18 минут назад

Бюджетный планшет Realme Pad с большим экраном: стоит ли его покупать

Ferra.ru

Моделей планшетов сегодня по сравнению с моделями смартфонов на рынке представлено не так много. Поэтому найти действительно качественное устройство даже сложнее. Относится ли к таким Realme Pad?

Стоит ли покупать бюджетный планшет Realme Pad
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live перечислил плюсы и минусы китайского бюджетного планшета Realme Pad. В целом это устройство можно охарактеризовать как вполне нормальное. То есть оно не отличается какими-то крутыми параметрами, но является очень сбалансированным.

Процессор на Realme Pad стоит довольно «средний». Это Helio G80 (6/64 ГБ). В AnTuTu он набирает около 209 тысяч баллов.

Экран здесь при этом хороший. Он имеет диагональ 10,4 дюйма и разрешение Full HD+. То есть отлично подойдёт такой планшет для просмотра видео, для игр и т.п. К тому же мобильные игры он «тянет» хорошо.

Что касается звука, то, по словам ведущего, у Realme Pad стереодинамики громкие и в целом хорошее звучание. А неплохая камера (в том числе фронтальная) вам позволит без проблем участвовать в конференциях по видеосвязи. Из других достоинств этого планшета - наличие разъёма для наушников.

Объём аккумулятора у Realme Pad составляет 7000 мА*ч. Эксперт добавляет, что актуальна эта модель будет ещё примерно три года, а браузер работать будет на этом планшете ещё лет пять-шесть.

Вывод

Realme Pad - это неплохой бюджетный планшет со стандартными характеристиками. В целом подойдёт он для повседневного использования всем: и школьникам, и взрослым людям (в том числе пожилым). Но если вы ищете компактное устройство, то лучше обратить внимание на мини-версии других планшетов.

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