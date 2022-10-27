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14 минут назад

OnePlus 10T против OnePlus 10 Pro — какой лучше и выгоднее

Ferra.ru

Смартфоны OnePlus 10T и OnePlus 10 Pro очень похожи внешне, но совсем разные - по внутренним характеристикам. Вот к какой из этих моделей вам стоит всё-таки присмотреться.

Специалисты сравнили OnePlus 10T и OnePlus 10 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ведущий YouTube-канала SuperSaf рассказал о достоинствах и недостатках OnePlus 10T и 10 Pro. Эти смартфоны сильно отличаются друг от друга по внутренним характеристикам, но при этом имеют почти одинаковый дизайн.

Видео дня

Чуть длиннее и толще оказывается OnePlus 10T. Также он немного тяжелее, чем 10 Pro. Рамки у OnePlus 10T пластиковые, тогда как у 10 Pro - алюминиевые. Задняя панель в обоих случаях сделана из стекла.

С точки зрения дисплеев у 10T и 10 Pro есть некоторые различия. Если у версии 10Т экран плоский, то на 10 Pro - изогнутый. Но также у Pro-версии диагональ экрана больше: 6,7 дюйма против 6,49 дюйма. Помимо этого, OnePlus 10 Pro отличается более высоким разрешением дисплея (QHD+), плотностью пикселей (525 PPI), пиковой яркостью (1300 нит), возможностью адаптации частоты обновления к просматриваемому контенту (от 1 до 120 Гц).

Ferra.ru

Датчики отпечатков пальцев расположены у обоих смартфонов под экраном. Работают они одинаково быстро, но у 10Т сканер расположен немного ниже на экране по сравнению с 10 Pro.

В основном блоке камер стоят по три объектива. У 10T основной объектив имеет разрешение 50 МП, ультраширокоугольный - 8 МП, макро - 2 МП. У 10 Pro ультраширик имеет 50 МП, основная камера - 48 МП, а макрообъектива нет, зато есть телефотообъектив в 8 МП. в

Если сравнивать фото, то при съёмке на основной объектив вы сможете получить достойный результат в обоих случаях. Однако у 10 Pro ночные фотографии (и вообще фото в плохих условиях освещения) получаться будут чуть лучше за счёт большего размера сенсора. Что касается сверхширика, то этот объектив однозначно лучше у OnePlus 10 Pro. Более того, у 10 Pro есть оптический зум, тогда как у 10T - только цифровой.

По фронтальной камере 10 Pro также превосходит OnePlus 10T. Он имеет 32 МП (против 16 МП у 10T), но в обоих случаях видео можно записывать лишь в 1080p.

Видео позволяет 10 Pro записывать максимум в 8К 24 к/с, а 10Т - только в 4К 60 к/с. По качеству и динамическому диапазону Pro-версия тоже оказывается лучше конкурента.

Есть один параметр, по которому 10T оказывается гораздо лучше 10 Pro. Это производительность. Установлен на нём процессор Snapdragon 8+ Gen 1 (максимальный объём ОЗУ - 16 ГБ), а на 10 Pro - Snapdragon 8 Gen 1 (максимальный объём ОЗУ - 12 ГБ). Разница в производительности смартфонов заметна и в бенчмарках (см. изображение ниже). Это означает, что OnePlus 10T будет превосходить 10 Pro в плане игр и стабильной работы.

Ёмкость батареи у 10 Pro немного больше: это 5000 мАч против 4800 мАч у 10T. Но время работы у них всё равно примерно одинаковое: хватит каждого смартфона где-то на один день. Вместе с OnePlus 10T вы также получаете быструю зарядку мощностью в 160 Вт. Хотя 10 Pro поддерживает зарядку мощностью максимум 80 Вт, у него ещё есть поддержка беспроводной зарядки (50 Вт) и реверсивной.

Всё это означает, что до 100 % вы сможете зарядить 10T за 19 минут, 10 Pro - примерно за 32 минуты.

С точки зрения звучания устройства идентичны (стереодинамики, поддержка Dolby Atmos). Работают оба смартфона на Android 12.

Вывод

OnePlus 10 Pro предоставит вам лучшие камеры, дисплей, поддержку беспроводной зарядки, улучшенную сборку по сравнению с 10T. Но у последнего преимущество заключается в производительности и наличии в комплекте 160-ваттной быстрой зарядки. Поэтому выбирать между ними нужно исходя из потребностей.

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