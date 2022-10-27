Специалисты сравнили OnePlus 10T и OnePlus 10 Pro

Смартфоны OnePlus 10T и OnePlus 10 Pro очень похожи внешне, но совсем разные - по внутренним характеристикам. Вот к какой из этих моделей вам стоит всё-таки присмотреться.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ведущий YouTube-канала SuperSaf рассказал о достоинствах и недостатках OnePlus 10T и 10 Pro. Эти смартфоны сильно отличаются друг от друга по внутренним характеристикам, но при этом имеют почти одинаковый дизайн.

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Чуть длиннее и толще оказывается OnePlus 10T. Также он немного тяжелее, чем 10 Pro. Рамки у OnePlus 10T пластиковые, тогда как у 10 Pro - алюминиевые. Задняя панель в обоих случаях сделана из стекла.

С точки зрения дисплеев у 10T и 10 Pro есть некоторые различия. Если у версии 10Т экран плоский, то на 10 Pro - изогнутый. Но также у Pro-версии диагональ экрана больше: 6,7 дюйма против 6,49 дюйма. Помимо этого, OnePlus 10 Pro отличается более высоким разрешением дисплея (QHD+), плотностью пикселей (525 PPI), пиковой яркостью (1300 нит), возможностью адаптации частоты обновления к просматриваемому контенту (от 1 до 120 Гц).

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Датчики отпечатков пальцев расположены у обоих смартфонов под экраном. Работают они одинаково быстро, но у 10Т сканер расположен немного ниже на экране по сравнению с 10 Pro.

В основном блоке камер стоят по три объектива. У 10T основной объектив имеет разрешение 50 МП, ультраширокоугольный - 8 МП, макро - 2 МП. У 10 Pro ультраширик имеет 50 МП, основная камера - 48 МП, а макрообъектива нет, зато есть телефотообъектив в 8 МП. в

Если сравнивать фото, то при съёмке на основной объектив вы сможете получить достойный результат в обоих случаях. Однако у 10 Pro ночные фотографии (и вообще фото в плохих условиях освещения) получаться будут чуть лучше за счёт большего размера сенсора. Что касается сверхширика, то этот объектив однозначно лучше у OnePlus 10 Pro. Более того, у 10 Pro есть оптический зум, тогда как у 10T - только цифровой.

По фронтальной камере 10 Pro также превосходит OnePlus 10T. Он имеет 32 МП (против 16 МП у 10T), но в обоих случаях видео можно записывать лишь в 1080p.

Видео позволяет 10 Pro записывать максимум в 8К 24 к/с, а 10Т - только в 4К 60 к/с. По качеству и динамическому диапазону Pro-версия тоже оказывается лучше конкурента.

Есть один параметр, по которому 10T оказывается гораздо лучше 10 Pro. Это производительность. Установлен на нём процессор Snapdragon 8+ Gen 1 (максимальный объём ОЗУ - 16 ГБ), а на 10 Pro - Snapdragon 8 Gen 1 (максимальный объём ОЗУ - 12 ГБ). Разница в производительности смартфонов заметна и в бенчмарках (см. изображение ниже). Это означает, что OnePlus 10T будет превосходить 10 Pro в плане игр и стабильной работы.

Ёмкость батареи у 10 Pro немного больше: это 5000 мАч против 4800 мАч у 10T. Но время работы у них всё равно примерно одинаковое: хватит каждого смартфона где-то на один день. Вместе с OnePlus 10T вы также получаете быструю зарядку мощностью в 160 Вт. Хотя 10 Pro поддерживает зарядку мощностью максимум 80 Вт, у него ещё есть поддержка беспроводной зарядки (50 Вт) и реверсивной.

Всё это означает, что до 100 % вы сможете зарядить 10T за 19 минут, 10 Pro - примерно за 32 минуты.

С точки зрения звучания устройства идентичны (стереодинамики, поддержка Dolby Atmos). Работают оба смартфона на Android 12.

Вывод