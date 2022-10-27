Ученые нашли различия в этане разного происхождения

Ученые посчитали количество парных изотопов углерода в этане разного происхождения. Оказалось, что в зависимости от способа образования этана в нем отличается содержание изотопов. Эти данные можно использовать для поиска жизни за пределами Земли. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Органические молекулы часто возникают в результате биологических процессов, что делает их важным признаком жизни. Наиболее распространенными органическими молекулами являются углеводороды. Они встречаются во всех формах жизни. Однако углеводороды не всегда образуются в результате термического разложения осадочного органического вещества или микробов. Поэтому углеводороды, обнаруженные в нескольких местах за пределами Земли, сами по себе не доказывают, что там есть жизнь. Они вполне могли образоваться в результате процессов, которые никак не связаны с организмами. Однако у ученых нет инструмента, с помощью которого они могли бы определить, как появились углеводороды. Но если бы такой инструмент существовал, то поиск инопланетной жизни стал бы значительно проще и эффективнее.

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У одного и того же химического элемента бывают атомы с разной массой (различающимся числом нейронов), но одинаковым зарядом ядра (одинаковым числом протонов). Их называют изотопами. Исследователи изучили содержание изотопов углерода в органических молекулах. Они сравнили количество молекул этана, имеющих два изотопа 12С, один изотоп 12С, один изотоп 13С и два изотопа 13С в этане из природного газа и в этане, который был получен в лаборатории.

Ученые обнаружили, что произведенный микробами этан имел самую высокую концентрацию молекул с двумя изотопами 13C. При этом для этана из природного газа в принципе характерна повышенная концентрация таких молекул по сравнению с этаном из лаборатории. По мнению команды, так происходит из-за углеродных связей в органических молекулах, которые производят природный газ. Специалисты полагают, что, основываясь на этой разнице изотопов углерода, можно будет определять его происхождение и, следовательно, наличие жизни в местах, где эти молекулы были обнаружены за пределами Земли.