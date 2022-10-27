Ученые: палеолитическую Британию заселяли две генетически разные группы

Британские ученые проанализировали останки двух людей позднего палеолита, живших примерно 14 тысяч лет назад. Они получили самую древнюю на сегодняшний день ДНК человека с Британских островов и раскрыли некоторые особенности колонизации Британии после ледникового периода. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

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Хотя люди жили в Британии и до последнего ледникового максимума (около 26 тысяч лет назад), их было немного. Из-за обширных ледниковых покровов большая часть острова была непригодна для жизни. После того, как лед начал таять (примерно 19 000 лет назад), люди стали возвращаться в Северную Европу. Теперь ученые решили выяснить, как люди заново заселяли Британию.

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Авторы работы секвенировали геномы человека из пещеры Гофа в Сомерсете (Англия) и человека из пещеры Кендрика в Северном Уэльсе. Радиоуглеродный анализ показал, что особь из пещеры Гофа была женщиной и жила примерно 14,9 тысяч лет назад. Ее ДНК оказалась древнейшей секвенированной ДНК человека с Британских островов. Особь из пещеры Кендрик оказалась мужчиной, жившим примерно на тысячу лет позже. Хотя и пещера Гофа, и пещера Кендрика были заселены примерно в одно время, эти люди сильно отличались. Индивид из пещеры Гофа имеет общих генетических предков с 15 000-летним индивидом из пещеры Гойе (Бельгия), а индивид из пещеры Кендрика — с 14 000-летним индивидом из Виллабруны (Италия). Это означает, что в Британии существовали две генетически различные группы.

Ученые также провели химический анализ состава найденных костей. Они выяснили, что люди из пещеры Кендрика питались морской и пресноводной пищей, а жители пещеры Гоф — мясом травоядных.

У обеих групп также отличались погребальные традиции. Исследователи нашли в пещере Кендрика кости животных, которые использовались как декорации для захоронений. В пещере Гофа археологи обнаружили чаши-черепа. Это означает, что люди могли практиковать ритуальный каннибализм.