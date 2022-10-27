Маск раскритиковал Apple из-за поборов в App Store

Предприниматель Илон Маск в очередной раз выразил свое несогласие с политикой Apple в отношении магазина приложений App Store в серии твитов. Об этом сообщает портал DigitNews.

Первое сообщение миллиардера стало ответом на твит основателя Spotify Даниэля Эка, который пожаловался, что App Store трижды отклонял допуск его приложения из-за какой-то функции. По словам Эка, таким образом Apple пытается устранить конкурентов (у компании есть собственный аудио-сервис), ставя разработчиков в невыгодное положение: «В их политике ничего не изменится. Я не могу быть единственным, кто считает это абсурдом». Маск поддержал Эка, заявив о том, что правила Apple «вызывают тревогу».

Чуть позже миллиардер написал еще один твит, в котором заявил, что «30% — это очень много», имея в виду налог Apple на все покупки внутри приложения, которые разработчик вынужден отдавать IT-гиганту за размещение в App Store. Важно отметить, что App Store является единственным легальным магазином приложений для iOS, поэтому у многих разработчиков нет выбора кроме как пользоваться услугами Apple.