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41 минуту назад

Спутник TanSat оценил антропогенные выбросы углекислого газа

InScience

Спутник TanSat, запущенный в 2015 году для мониторинга углекислого газа в атмосфере, оказался способен определять выбросы, связанные исключительно с деятельностью человека. Это позволит более точно отслеживать основные источники углекислого газа и контролировать их. Исследование опубликовано в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Спутник TanSat оценил антропогенные выбросы углекислого газа
Фото: InScienceInScience

В результате природных процессов и деятельности человека в атмосферу попадают огромные количества углекислого газа. Это сильно влияет на темпы глобального потепления. В связи с этим еще в 2015 году государства-члены ООН договорились сократить выбросы углекислого газа, чтобы предотвратить повышение температуры на Земле. При этом достичь значимых результатов довольно сложно из-за того, что углекислый газ попадает в атмосферу из-за самых разных видов человеческой деятельности. Например, когда сжигают топливо или занимаются сельским хозяйством. Кроме того, сам прогресс в борьбе с выбросами оценить непросто. Для этого ученые конструируют специальные спутники, чтобы с орбиты отслеживать антропогенные выбросы.

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Первым китайским спутником для глобального мониторинга углекислого газа стал TanSat, запущенный в 2016 году. Он отправляет на Землю данные уже в течение нескольких лет, но недавно спутник был дополнительно оснащен новыми алгоритмами, которые значительно повысили точность его измерений.

Ученые из Китайской академии наук и Финского метеорологического института проанализировали данные, полученные TanSat по выбросам углекислого газа в двух городах на территории Китая и Японии в 2018 году. Затем авторы сопоставили эти показатели с измерениями оксида азота, полученными другим спутником, Copernicus Sentinel-5 Precursor, в тех же городах и в то же время.

Исследование показало, что TanSat способен фиксировать выбросы углекислого газа, причиной которых является деятельность человека. Подобные наблюдения за оксидом азота смог осуществить и прибор на спутнике Copernicus Sentinel-5 Precursor.

«TanSat — это наша первая попытка глобального мониторинга углерода. В будущем мы планируем расширить исследование. Так, сейчас на стадии проектирования находится спутник нового поколения TanSat-2», — поделился перспективами И Лю, один из авторов работы, сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук. По словам авторов, новый спутник позволит точно детектировать источники и поглотители углекислого газа, благодаря чему выявлять места наиболее крупных выбросов.

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