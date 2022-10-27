Россиянам рассказали, как прочитать удаленные сообщения в Telegram

Существует несколько способов прочитать удаленные сообщения в мессенджере Telegram. Об этом сообщил руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков в беседе с агентством «Прайм».

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Например, после получения сообщения можно перевести смартфон в режим офлайн. Тогда синхронизация чатов остановится и удаленное сообщение все еще будет видимым, сообщил Новиков.

Кроме того, сообщение можно отправить в папку «Saved Messages», которое останется нетронутым даже после удаления из основного чата. Таким образом можно сохранять важные данные, если есть опасения, что собеседник намерен их удалить.

Также на некоторых моделях смартфонов с Android есть приложение «Журнал уведомлений», в котором можно настроить автоматическое сохранение всех сообщений, на которые пришло уведомление. Этот способ также поможет прочитать удаленное послание.

Помимо прочего, существует ряд программ, позволяющих сохранять все сообщения, в том числе и удаленные, но их использование сопряжено с рисками.