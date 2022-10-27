В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
58 минут назад

Кибераналитик Новиков: удаленные сообщения в Telegram можно прочитать в режиме офлайн

Газета.Ruиещё 4

Существует несколько способов прочитать удаленные сообщения в мессенджере Telegram. Об этом сообщил руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам рассказали, как прочитать удаленные сообщения в Telegram
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Например, после получения сообщения можно перевести смартфон в режим офлайн. Тогда синхронизация чатов остановится и удаленное сообщение все еще будет видимым, сообщил Новиков.

Кроме того, сообщение можно отправить в папку «Saved Messages», которое останется нетронутым даже после удаления из основного чата. Таким образом можно сохранять важные данные, если есть опасения, что собеседник намерен их удалить.

Также на некоторых моделях смартфонов с Android есть приложение «Журнал уведомлений», в котором можно настроить автоматическое сохранение всех сообщений, на которые пришло уведомление. Этот способ также поможет прочитать удаленное послание.

Помимо прочего, существует ряд программ, позволяющих сохранять все сообщения, в том числе и удаленные, но их использование сопряжено с рисками.

«Для их работы необходимы разрешения на доступ к различным функциям и самой переписке, а они могут содержать уязвимости или в некоторых случаях даже обладать нежелательным либо заведомо вредоносным функционалом», — заключил Новиков.

Наука и техника,Александр Новиков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители