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59 минут назад

Ребенок нашел в Норвегии 1000-летнюю миску эпохи викингов

Газета.Ruиещё 1

В Норвегии нашли древнюю миску эпохи викингов. Ее фотографии опубликовал телеканал NRK.

Ребенок нашел в Норвегии 1000-летнюю миску эпохи викингов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Находку совершил десятилетний Эрик во время прогулки на лодке с отцом по реке Гломма. Миска лежала в песке на берегу, и первоначально ее приняли за корень дерева. Отец мальчика нехотя отправил предмет в Совет округа Иннландет, после чего власти отщепили от миски небольшой фрагмент и послали на анализ в лабораторию во Флориде.

Радиоуглеродный анализ показал, что миской пользовались примерно 800-1000 лет назад, когда в Норвегии жили викинги. Миска выполнена довольно грубо и, вероятно, пользовался ей бедняк. Ценность находки пока не ясна – археологам известно много таких мисок, но все по фрагментам.

Традиционно норвежцы эпохи викингов ассоциируются с красивым вооружением и богатыми кладами, но в действительности подавляющая масса населения жила очень бедно. Именно поэтому люди становились викингами — участниками заморских походов ради добычи, наемничества или, в редких случаях, поселения в благоприятных условиях. Реальное богатство в ходе этого обретали лишь единицы из тысячи, в основном — вожди.

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