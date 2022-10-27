Ребенок нашел в Норвегии 1000-летнюю миску эпохи викингов

В Норвегии нашли древнюю миску эпохи викингов. Ее фотографии опубликовал телеканал NRK.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Находку совершил десятилетний Эрик во время прогулки на лодке с отцом по реке Гломма. Миска лежала в песке на берегу, и первоначально ее приняли за корень дерева. Отец мальчика нехотя отправил предмет в Совет округа Иннландет, после чего власти отщепили от миски небольшой фрагмент и послали на анализ в лабораторию во Флориде.

Радиоуглеродный анализ показал, что миской пользовались примерно 800-1000 лет назад, когда в Норвегии жили викинги. Миска выполнена довольно грубо и, вероятно, пользовался ей бедняк. Ценность находки пока не ясна – археологам известно много таких мисок, но все по фрагментам.