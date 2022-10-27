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1 час назад

Россиянам назвали опасность старых мобильных номеров

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Генеральный директор Zecurion Алексей Раевский рассказал, с какими негативными последствиями могут столкнуться владельцы телефонных номеров, которые ранее принадлежали еще кому-то.

Россиянам назвали опасность старых мобильных номеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те, номера, которые освобождаются (из-за периода неактивности или расторжения договора), какое-то время выдерживаются на «карантине», срок которого обычно около полугода. Далее они поступают в продажу, то есть в оборот для новых абонентов», – пояснил эксперт.

Как пояснил Раевский, несмотря на «карантин» новые владельцы телефонного номера могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда им будут поступать звонки, адресованные бывшему владельцу.

Например, если прошлый владелец имеет долг перед банком, то могут звонить коллекторы или компании по взысканию долгов. В этом случае можно попробовать объяснить, что у номера телефона новый владелец, если это не поможет, то придется менять номер, отметил эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

Ранее «ФедералПресс» писал, что россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth.

Наука и техника,Алексей Раевский,
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