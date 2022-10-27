Россиянам назвали опасность старых мобильных номеров

«Те, номера, которые освобождаются (из-за периода неактивности или расторжения договора), какое-то время выдерживаются на «карантине», срок которого обычно около полугода. Далее они поступают в продажу, то есть в оборот для новых абонентов», – пояснил эксперт.

Как пояснил Раевский, несмотря на «карантин» новые владельцы телефонного номера могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда им будут поступать звонки, адресованные бывшему владельцу.

Например, если прошлый владелец имеет долг перед банком, то могут звонить коллекторы или компании по взысканию долгов. В этом случае можно попробовать объяснить, что у номера телефона новый владелец, если это не поможет, то придется менять номер, отметил эксперт в разговоре с агентством «Прайм».