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11 минут назад

У тюленей обнаружили чувство ритма

Lenta.ru

Команда немецких ученых из Института психолингвистики Макса Планка в Неймегене и Морским центром Питербурен обнаружила у тюленей чувство ритма. Выводы исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

У тюленей обнаружили чувство ритма
Фото: UnsplashUnsplash

Для этого специалисты протестировали 20 молодых тюленей, содержащихся в реабилитационном центре, используя метод, который применяется на человеческих младенцах. Животным включали различные звуки, а затем фиксировали, сколько раз они поворачивали голову на источник, что свидетельствует о заинтересованности подопытного. Также записывались реакции при различиях ритмических свойств: животные могут смотреть дольше или чаще в случае предпочтительной звуковой последовательности.

Тюлени задерживали свой взгляд в тех случаях, когда вокализация была длиннее, быстрее или более ритмичной. Это означает, что годовалые морские котики самостоятельно, без дрессировки различали регулярные (метрономные) и нерегулярные (аритмичные) последовательности, последовательности с короткими и длинными нотами, а также с различным темпом.

В будущих исследованиях ученые хотят выяснить, могут ли тюлени воспринимать ритм в звуках других животных или в абстрактных записях, и способны ли на это другие млекопитающие.

В сентябре 2022 года сотрудники Королевского университета в Белфасте зафиксировали обонятельную способность собак, которая раньше считалась неизвестной. Оказалось, что они могут по дыханию и потоотделению выявлять стресс у человека.

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