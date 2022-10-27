Инженеры сделали сапоги-скороходы для походки Майкла Джексона

Обувные “чехлы” Moonwalkers позволят вам увеличить скорость своей ходьбы на 250%. И в отличие от роликовых коньков, вы будете именно что ходить. По ощущениям это похоже на использование горизонтального эскалатора.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Разработанные командой инженеров-робототехников компании Shift Robotics, Moonwalkers могут выглядеть как роликовые коньки, но ими они не являются.

Ремешковая конструкция позволяет использовать Moonwalkers практически с любой парой обуви, а каждое устройство оснащено 300-ваттным электродвигателем, который приводит в движение набор из восьми полиуретановых колес, не расположенных в одну линию, так что балансировка не требуется. Датчики отслеживают походку пользователя, а алгоритмы автоматически регулируют мощность моторов, синхронизируя их между каждой ногой, так что дополнительная скорость увеличивается и уменьшается, когда пользователь идет быстрее или медленнее.

Moonwalkers могут увеличить скорость ходьбы на 250%, но их скорость ограничена на отметке 11,2 км/ч даже при движении вниз по склону. Они также разработаны для использования на лестницах: специальный жест ногой активирует режим, который блокирует колеса и не дает им свободно катиться. Запас хода на аккумуляторе составляет около 10 км.