В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
41 минуту назад

Ролики нового поколения: Moonwalkers увеличат вашу скорость ходьбы на 250%

Ferra.ruиещё 1

Обувные “чехлы” Moonwalkers позволят вам увеличить скорость своей ходьбы на 250%. И в отличие от роликовых коньков, вы будете именно что ходить. По ощущениям это похоже на использование горизонтального эскалатора.

Инженеры сделали сапоги-скороходы для походки Майкла Джексона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разработанные командой инженеров-робототехников компании Shift Robotics, Moonwalkers могут выглядеть как роликовые коньки, но ими они не являются.

Ремешковая конструкция позволяет использовать Moonwalkers практически с любой парой обуви, а каждое устройство оснащено 300-ваттным электродвигателем, который приводит в движение набор из восьми полиуретановых колес, не расположенных в одну линию, так что балансировка не требуется. Датчики отслеживают походку пользователя, а алгоритмы автоматически регулируют мощность моторов, синхронизируя их между каждой ногой, так что дополнительная скорость увеличивается и уменьшается, когда пользователь идет быстрее или медленнее.

Moonwalkers могут увеличить скорость ходьбы на 250%, но их скорость ограничена на отметке 11,2 км/ч даже при движении вниз по склону. Они также разработаны для использования на лестницах: специальный жест ногой активирует режим, который блокирует колеса и не дает им свободно катиться. Запас хода на аккумуляторе составляет около 10 км.

Компания Shift Robotics пытается представить их потребителям в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter, надеясь собрать 90 000 долларов на производство. Вы можете сделать предварительный заказ на пару, доставка которой ожидается уже в марте следующего года, заплатив 999 долларов. Полная розничная цена, как ожидается, будет ближе к 1400 долларам.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители