Sony представила беспроводные наушники из пластиковых бутылок для воды

Компания Sony представила беспроводные наушники LinkBuds S Earth Blue, основным материалом для которых выступили переработанные бутыли для кулера. Об этом сообщает портал Trusted Reviews.

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Использование пластика от бутылок при производстве гарнитуры помогло добиться уникального «мраморного дизайна». Внешне LinkBuds S Earth Blue напоминают флагманскую модель Sony WF-1000XM4. Устройство оснащено системой активного шумоподавления, а также «режимом прозрачности». Гаджет обеспечивает до шести часов автономной работы (до 20 часов при зарядке от футляра).