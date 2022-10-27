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56 минут назад

Sony представила беспроводные наушники из пластиковых бутылок для воды

Газета.Ruиещё 2

Компания Sony представила беспроводные наушники LinkBuds S Earth Blue, основным материалом для которых выступили переработанные бутыли для кулера. Об этом сообщает портал Trusted Reviews.

Sony представила беспроводные наушники из пластиковых бутылок для воды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Использование пластика от бутылок при производстве гарнитуры помогло добиться уникального «мраморного дизайна». Внешне LinkBuds S Earth Blue напоминают флагманскую модель Sony WF-1000XM4. Устройство оснащено системой активного шумоподавления, а также «режимом прозрачности». Гаджет обеспечивает до шести часов автономной работы (до 20 часов при зарядке от футляра).

Старт продаж модели LinkBuds S Earth Blue состоится в ноябре 2022 года. Стоимость наушников составит $150 (около 9 тыс. руб.).

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