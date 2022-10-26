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54 минуты назад

Владельцы Facebook* поссорились с Apple

Ferra.ru

Руководство Meta* осталось недовольно новыми правилами, введёнными Apple в App Store после выхода iOS 16.1. Теперь в магазине «яблочных» приложений компаниям, предлагающим платные услуги, необходимо оплачивать комиссию за покупку каждой функции и осуществлять все операции через внутренние покупки. Meta предлагает платное продвижение постов и другого рекламного контента в своих приложениях.

Владельцы Facebook поссорились с Apple
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При этом раньше к Facebook*и другим приложениям Meta такие требования не предъявлялись, чем они и пользовались. К примеру, любые функции, приобретаемые в App Store клиентами Facebook и Instagram*, оплачивались на стороне этих сервисов. Теперь рассчитываться таким образом стало невозможно.

«Apple продолжает изменять свою политику, чтобы развивать собственный бизнес, ущемляя других участников цифровой экономики. Ранее Apple заявляла, что не берёт долю от доходов разработчиков от рекламы, а теперь, очевидно, изменила своё мнение. Мы по-прежнему готовы предложить малым предприятиям простые способы размещения рекламы и развития их бизнеса в наших приложениях», — выразили своё возмущение ситуацией в Meta.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Наука и техника,Apple,
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