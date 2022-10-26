Владельцы Facebook* поссорились с Apple

Руководство Meta* осталось недовольно новыми правилами, введёнными Apple в App Store после выхода iOS 16.1. Теперь в магазине «яблочных» приложений компаниям, предлагающим платные услуги, необходимо оплачивать комиссию за покупку каждой функции и осуществлять все операции через внутренние покупки. Meta предлагает платное продвижение постов и другого рекламного контента в своих приложениях.

При этом раньше к Facebook*и другим приложениям Meta такие требования не предъявлялись, чем они и пользовались. К примеру, любые функции, приобретаемые в App Store клиентами Facebook и Instagram*, оплачивались на стороне этих сервисов. Теперь рассчитываться таким образом стало невозможно.