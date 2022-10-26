Microsoft призналась в падении спроса на Windows

Компания Microsoft опубликовала отчёт за первый квартал финансового 2023 года. По данным компании, подразделение Windows показало снижение выручки, зато рост зафиксирован в подразделении Xbox.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Падение выручки от продажи Windows составило 15% — самое сильное по всей компании. Выручка от Xbox выросла на 4% и составила $3,6 млрд.

Как отмечается, проблема продаж Windows напрямую связана с продажами компьютеров по всему миру — чем меньше продаётся устройств с предустановленной системой, тем меньше, соответсвенно, продаётся копий ОС.