Microsoft призналась в падении спроса на Windows

Компания Microsoft опубликовала отчёт за первый квартал финансового 2023 года. По данным компании, подразделение Windows показало снижение выручки, зато рост зафиксирован в подразделении Xbox.
Падение выручки от продажи Windows составило 15% — самое сильное по всей компании. Выручка от Xbox выросла на 4% и составила $3,6 млрд.
Как отмечается, проблема продаж Windows напрямую связана с продажами компьютеров по всему миру — чем меньше продаётся устройств с предустановленной системой, тем меньше, соответсвенно, продаётся копий ОС.
Общая выручка Microsoft составила $50,1 млрд, на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль — $17,6 млрд, на 14% меньше, чем в прошлом году.