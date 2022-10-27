Подтвердилась быстрая зарядка в Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Уже сегодня состоится крупное мероприятие, на котором Xiaomi представит свежую линейку доступных смартфонов Redmi Note 12.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но компания, как это часто бывает, не дотерпела непосредственно до презентации. Она раскрыла интересную особенность грядущего устройства незадолго до анонса.

На этот раз речь идёт о быстрой зарядке, которой, по всей видимости, будет оснащена топовая модель линейки — Redmi Note 12 Pro+. Она получит 210-Вт сверхбыструю зарядку, впервые в серии.