Подтвердилась быстрая зарядка в Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Уже сегодня состоится крупное мероприятие, на котором Xiaomi представит свежую линейку доступных смартфонов Redmi Note 12.
Но компания, как это часто бывает, не дотерпела непосредственно до презентации. Она раскрыла интересную особенность грядущего устройства незадолго до анонса.
На этот раз речь идёт о быстрой зарядке, которой, по всей видимости, будет оснащена топовая модель линейки — Redmi Note 12 Pro+. Она получит 210-Вт сверхбыструю зарядку, впервые в серии.
При этом Xiaomi не стала раскрывать время, которое уйдёт у смартфона на зарядку от 0 до 100%. Но учитывая, что iQOO 10 Pro с 200-Вт зарядкой делает это за 10 минут, похожих результатов можно ждать и от новинки Redmi.