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20 минут назад

210-Вт быстрая зарядка в Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ официально подтвердилась

Ferra.ruиещё 1

Уже сегодня состоится крупное мероприятие, на котором Xiaomi представит свежую линейку доступных смартфонов Redmi Note 12.

Подтвердилась быстрая зарядка в Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но компания, как это часто бывает, не дотерпела непосредственно до презентации. Она раскрыла интересную особенность грядущего устройства незадолго до анонса.

На этот раз речь идёт о быстрой зарядке, которой, по всей видимости, будет оснащена топовая модель линейки — Redmi Note 12 Pro+. Она получит 210-Вт сверхбыструю зарядку, впервые в серии.

При этом Xiaomi не стала раскрывать время, которое уйдёт у смартфона на зарядку от 0 до 100%. Но учитывая, что iQOO 10 Pro с 200-Вт зарядкой делает это за 10 минут, похожих результатов можно ждать и от новинки Redmi.

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