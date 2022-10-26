На Марсе обнаружили условия для выживания бактерий

Американские ученые обнаружили микроорганизмы, которые могут выживать вблизи поверхности Марса гораздо дольше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает журнал Astrobiology.

Фото: m24.ru m24.ru

Сначала исследователи определили пределы выживания микроорганизмов при ионизирующем излучении. Для этого они поместили шесть видов земных бактерий и грибков на смоделированную марсианскую поверхность и подвергли их гамм-лучами.

При этом организмы помещали в условия высушивания и замораживания, что значительно увеличивало радиационную выживаемость бактерий D.radioduran при раздельном применении и в сочетании методов. Выяснилось, что эти клетки могут выживать в марсианских условиях при гораздо большей дозе поглощенного излучения, которая увеличивается с 25 килогрей до 140 килогрей.

Deinococcus radiodurans и S.cerevisiae накапливают высокие уровни антиоксидантов на основе марганца. Они также обладают несколькими идентичными копиями генома, которые у D.radiodurans соединены стойкими структурами Холлидея.

Ученые считают, что пока формы жизни на основе полиплоидной ДНК, подвергающейся фоновому излучению, находятся в высушенном и замороженном виде на глубине 10 метров ниже поверхности Марса, они могут жить до 280 миллионов лет. При этом S.cerevisiae может выживать примерно 48 миллионов лет, а E.coli и B.subtilis – 16 миллионов лет.