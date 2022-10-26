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1 час назад

Ученые обнаружили на Марсе условия для выживания бактерий

Москва24иещё 1

Американские ученые обнаружили микроорганизмы, которые могут выживать вблизи поверхности Марса гораздо дольше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает журнал Astrobiology.

На Марсе обнаружили условия для выживания бактерий
Фото:  m24.ru m24.ru

Сначала исследователи определили пределы выживания микроорганизмов при ионизирующем излучении. Для этого они поместили шесть видов земных бактерий и грибков на смоделированную марсианскую поверхность и подвергли их гамм-лучами.

При этом организмы помещали в условия высушивания и замораживания, что значительно увеличивало радиационную выживаемость бактерий D.radioduran при раздельном применении и в сочетании методов. Выяснилось, что эти клетки могут выживать в марсианских условиях при гораздо большей дозе поглощенного излучения, которая увеличивается с 25 килогрей до 140 килогрей.

Deinococcus radiodurans и S.cerevisiae накапливают высокие уровни антиоксидантов на основе марганца. Они также обладают несколькими идентичными копиями генома, которые у D.radiodurans соединены стойкими структурами Холлидея.

Ученые считают, что пока формы жизни на основе полиплоидной ДНК, подвергающейся фоновому излучению, находятся в высушенном и замороженном виде на глубине 10 метров ниже поверхности Марса, они могут жить до 280 миллионов лет. При этом S.cerevisiae может выживать примерно 48 миллионов лет, а E.coli и B.subtilis – 16 миллионов лет.

Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН рассказали, что магнитные бури будут наблюдаться на Земле 28, 30 и 31 октября, а также 2, 5 и 10 ноября. Однако эксперты считают, что эти явления будут слабыми. Однако в отдельные дни в период с 27 октября по 11 ноября магнитосфера будет возбужденной.

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