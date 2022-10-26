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50 минут назад

Узбекистан был важным регионом для расселения предков человека

InScience

Российские ученые и их зарубежные коллеги выяснили, что предки людей жили на территории Центральной Азии, так как в среднем плейстоцене в регионе были подходящие условия. Более того, территория современного Узбекистана была удачным местом для дальнейшего расселения. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Узбекистан был важным регионом для расселения предков человека
Фото: InScienceInScience

В среднем плейстоцене (период между 2,6 млн и 12 тыс. лет назад) Центральная Азия была важным перекрестком, соединяющим несколько важных зон расселения гоминидов. Однако недостаток археологических и палеоклиматических материалов не дает точного понимания, как именно шло расселение в регионе в это время и какие факторы на него влияли, особенно в засушливых зонах. Ученые проанализировали каменные орудия, изготовленные гоминидами, и сравнили данные о жизни и перемещениях людей с климатическими условиями того времени. В этом ученым помог сталагмит на юге Узбекистана. Исследователи провели геохимический анализ породы и реконструировали климат региона в прошлом.

«Мы собрали данные о палеолитических находках со всей Центральной Азии, создав набор данных из 132 палеолитических стоянок — самый большой набор данных такого рода», — отметил профессор Майкл Петралья, один из авторов исследования.

Результаты показали, что степные, полупустынные и пустынные зоны Центральной Азии когда-то были благоприятной средой для гоминид и их расселения по Евразии. Наилучшие условия для них складывались во время потепления и поднятия уровня воды в Каспийском море. Доступная вода благоприятствовала гоминидам, что подтверждается скоплениями каменных орудий.

Междисциплинарная работа, объединяющая археологию с палеоклиматическими моделями, позволит и дальше задавать вопросы о расселении человеческих предков, отмечают ученые.

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