Рунет продолжит работу даже после отключения от глобальной сети

Российский сегмент интернета сможет продолжить автономную работу даже в случае отключения от глобальной сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования подведомственного Роскомнадзору ФГУП «ГРЧЦ» Сергей Хуторцев.

По словам Хуторцева, в Центре ежегодно проходят учения по устойчивости и безопасности сетей связи.

«В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube. Учения показали готовность российского сегмента сети Интернет к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети», — заявил он в рамках выступления на форуме «Спектр».

Хуторцев добавил, что для надежной работы Рунета необходимо обеспечить независимость российских сайтов от зарубежных программных библиотек.