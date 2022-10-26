Рунет продолжит работу даже после отключения от глобальной сети

Российский сегмент интернета сможет продолжить автономную работу даже в случае отключения от глобальной сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования подведомственного Роскомнадзору ФГУП «ГРЧЦ» Сергей Хуторцев.
По словам Хуторцева, в Центре ежегодно проходят учения по устойчивости и безопасности сетей связи.
«В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube. Учения показали готовность российского сегмента сети Интернет к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети», — заявил он в рамках выступления на форуме «Спектр».
Хуторцев добавил, что для надежной работы Рунета необходимо обеспечить независимость российских сайтов от зарубежных программных библиотек.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в России до конца текущего года появится аналог сервиса Downdetector, фиксирующего сбои на сайтах. Россияне смогут использовать его для сообщений о проблемах в работе того или иного веб-ресурса.