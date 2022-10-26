ООН: температура на Земле может вырасти к 2100 году на 2,5 градуса

"Тенденция на снижение выбросов до 2030 года указывает на то, что страны добились некоторого прогресса в этом году, - считает исполнительный секретарь РКИК Саймон Стил. - Но мы по-прежнему не достигли требуемых масштабов и темпа сокращения выбросов, которые позволят двигаться к миру, где температура повысится не более чем на 1,5 градуса Цельсия. Чтобы не свернуть с этого пути, правительства стран должны усилить свои программы в сфере окружающей среды и реализовать их в течение следующих восьми лет".