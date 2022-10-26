ООН: температура на Земле может вырасти к 2100 году на 2,5 градуса

Страны сокращают выбросы парниковых газов, но их усилий недостаточно, чтобы удержать глобальное потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия до 2100 года. Такие данные приводятся в опубликованном в среду докладе Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).
Из него следует, что климатическая политика стран, подписавших в 2015 году Парижское соглашение по климату, приведет к повышению температуры на планете примерно на 2,5 градуса к концу столетия. Организация указывает, что, согласно сегодняшним прогнозам, к 2030 году объем выбросов вырастет на 10,6% по сравнению с уровнем 2010 года. Это лучше прошлогодней оценки, предсказывавшей увеличение выбросов на 13,7%, но все еще недостаточно.
"Тенденция на снижение выбросов до 2030 года указывает на то, что страны добились некоторого прогресса в этом году, - считает исполнительный секретарь РКИК Саймон Стил. - Но мы по-прежнему не достигли требуемых масштабов и темпа сокращения выбросов, которые позволят двигаться к миру, где температура повысится не более чем на 1,5 градуса Цельсия. Чтобы не свернуть с этого пути, правительства стран должны усилить свои программы в сфере окружающей среды и реализовать их в течение следующих восьми лет".
Стил призвал руководство стран к участию в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября, и указал на важность прогресса в четырех приоритетных областях: смягчение последствий, адаптация, ликвидация потерь и ущерба, а также финансирование.