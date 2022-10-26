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22 минуты назад

Что на самом деле произошло с WhatsApp во время недавнего сбоя

Ferra.ru

Мессенджер WhatsApp заявил, что устранил проблему, которая вызвала повсеместные сбои в работе приложения, а также объяснила ее причину. О проблемах сообщили десятки тысяч пользователей по всему миру.

WhatsApp назвала причину глобального сбоя
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Мы знаем, что у людей были проблемы с отправкой сообщений в WhatsApp", - написал представитель компании. "Мы устранили проблему и приносим извинения за доставленные неудобства".

Представитель Meta* (владеет мессенджером) заявил, что "кратковременное отключение было результатом технической ошибки с нашей стороны". Почти 70 000 пользователей сообщили о сбоях, включая невозможность отправки сообщений или подключения к серверу, показали данные Down Detector во вторник утром.

Пользователи по всему миру, в том числе в Великобритании, Индии, ОАЭ, Гонконге, России, а также Казахстане сообщали о сбоях.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России

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