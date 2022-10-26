Китайские ученые научились управлять голубями дистанционно

В Китае ученые научились управлять голубями. Технологию разработали специалисты из колледжа электротехники и автоматизации Шаньдунского университета науки и технологий.

Ученые имплантировали в мозг птицы специальный чип, соединенный с солнечной батареей, установленной на спине. Раньше для этих целей использовали небольшую литиевую батарею.

Благодаря новой батарее ученым удалось управлять птицей в течение двух часов, задавая направление движения, которые голубь выполнял с точностью на 80–90%.

Ученые отметили, что длительность управления голубем с чипом в мозгу в два раза превысила показатели коммерческих дронов.