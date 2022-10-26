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37 минут назад

Компания Razer представила беспроводную мышь для ПК с автономностью 950 часов

Газета.Ru

Компания Razer представила беспроводную компьютерную мышь Sanrio Limited Edition, способную проработать от одного заряда 950 часов. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Razer представила беспроводную мышь с автономностью 950 часов
Фото: RazerRazer

Помимо впечатляющего показателя автономности равного почти 40 суткам, мышь получила лазер с частотой опроса 1000 Гц и оптический сенсор с разрешением 1800 dpi. Мышь имеет модуль памяти для хранения пресетов и шесть программируемых клавиш.

За беспроводное соединение Sanrio Limited Edition c компьютером отвечает фирменная технология Hyperspeed на базе Bluetooth с частотой 2,4 ГГц. Утверждается, что благодаря ей новая модель обладает меньшей задержкой сигнала, чем у стандартных мышей.

Новинка весит около 60 граммов без двух батареек типа ААА.

Sanrio Limited Edition продается в трех вариантах оформления. Во всех случаях используется белый цвет корпуса, но наносятся разные изображения: кролик, кошка или собака. Новинка продается по цене $60 (примерно 3,7 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» писала, что компания Razer представила портативную игровую консоль Edge.

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