Razer представила беспроводную мышь с автономностью 950 часов

Компания Razer представила беспроводную компьютерную мышь Sanrio Limited Edition, способную проработать от одного заряда 950 часов. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Фото: Razer Razer

Помимо впечатляющего показателя автономности равного почти 40 суткам, мышь получила лазер с частотой опроса 1000 Гц и оптический сенсор с разрешением 1800 dpi. Мышь имеет модуль памяти для хранения пресетов и шесть программируемых клавиш.

За беспроводное соединение Sanrio Limited Edition c компьютером отвечает фирменная технология Hyperspeed на базе Bluetooth с частотой 2,4 ГГц. Утверждается, что благодаря ей новая модель обладает меньшей задержкой сигнала, чем у стандартных мышей.

Новинка весит около 60 граммов без двух батареек типа ААА.

Sanrio Limited Edition продается в трех вариантах оформления. Во всех случаях используется белый цвет корпуса, но наносятся разные изображения: кролик, кошка или собака. Новинка продается по цене $60 (примерно 3,7 тыс. руб.).