Razer представила беспроводную мышь с автономностью 950 часов

Компания Razer представила беспроводную компьютерную мышь Sanrio Limited Edition, способную проработать от одного заряда 950 часов. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Помимо впечатляющего показателя автономности равного почти 40 суткам, мышь получила лазер с частотой опроса 1000 Гц и оптический сенсор с разрешением 1800 dpi. Мышь имеет модуль памяти для хранения пресетов и шесть программируемых клавиш.
За беспроводное соединение Sanrio Limited Edition c компьютером отвечает фирменная технология Hyperspeed на базе Bluetooth с частотой 2,4 ГГц. Утверждается, что благодаря ей новая модель обладает меньшей задержкой сигнала, чем у стандартных мышей.
Новинка весит около 60 граммов без двух батареек типа ААА.
Sanrio Limited Edition продается в трех вариантах оформления. Во всех случаях используется белый цвет корпуса, но наносятся разные изображения: кролик, кошка или собака. Новинка продается по цене $60 (примерно 3,7 тыс. руб.).
Ранее «Газета.Ru» писала, что компания Razer представила портативную игровую консоль Edge.