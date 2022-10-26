В России заблокировали A-GPS: чем это грозит?

Производители коммуникационного оборудования Qualcomm и MediaTek блокируют российским пользователям доступ к A-GPS — одному из компонентов спутниковой системы навигации. Разбираемся, что это такое и создаст ли это серьезные проблемы.

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Что такое A-GPS

Технология A-GPS (от англ. assisted GPS) — это дополнительный компонент навигаторов, который позволяет повысить скорость определения геолокации за счет предварительной загрузки данных из других источников. Вместо того, чтобы каждый раз получать информацию со спутников, что всегда занимает некоторое время, при помощи A-GPS те же данные загружаются через другие каналы связи. Например, Wi-Fi или Bluetooth. Технология также позволяет устройствам ориентироваться внутри зданий, вроде крупных торговых центров.

На что повлияет блокировка A-GPS

Блокировка A-GPS не помешает работе навигаторов, но может значительно снизить точность и скорость определения координат. Видите ли, все устройства подобного рода применяют альманахи: заранее подготовленные базы данных, которые помогают наладить коммуникацию со спутниками. Без возможности вовремя обновить альманах навигаторы будут тратить больше времени на поиск сигнала, а иногда не смогут найти его в принципе. Это проблема, т.к., например, современные смартфоны не всегда предлагают вручную выбрать источник загрузки альманаха или возможность обновить его в ручном режиме. Более того, вы даже не сможете толком проверить, в чем именно проблема — в связи или программном обеспечении.