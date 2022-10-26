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1 час назад

Разработан способ ускорения роста растений

Lenta.ru

Группа специалистов из Института проектирования и открытия химических реакций Университета Хоккайдо (WPI-ICReDD) разработала пленку, которая ускоряет рост растений и деревьев через преобразование ультрафиолетового света. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Разработан способ ускорения роста растений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Технология пленочного покрытия заключается в обеспечении растений дополнительным видимым светом для стимуляции фотосинтеза. Материал представляет собой тонкую пленку на основе европия, который преобразует длину волны, что в результате приводит к трансформации ультрафиолетового излучения в красное. Кроме того, пленка не препятствует проникновению необходимого видимого света от солнца. Покрытие можно наносить на пластиковые листы и устанавливать в теплицах и оранжереях.

Результаты испытаний на швейцарском мангольде и деревьях японской лиственницы показали высокую эффективность пленки. Летом, когда дни длинные, а солнечное излучение достаточно сильное, для швейцарского мангольда не наблюдалось существенной разницы при использовании разработки. Однако зимой растения, выращенные с помощью нового материала в течение 63 дней, выросли в 1,2 раза выше и имели в 1,4 раза большую биомассу, чем мангольды из контрольной группы. В случае японской лиственницы наблюдались такие же показатели.

Авторы подчеркивают, что использование пленок может сократить период роста саженцев с двух лет до одного года, что способствует более экономичному производству, а также может помочь в решении глобальных проблем с поставками продовольствия.

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