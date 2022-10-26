Разработан способ ускорения роста растений

Группа специалистов из Института проектирования и открытия химических реакций Университета Хоккайдо (WPI-ICReDD) разработала пленку, которая ускоряет рост растений и деревьев через преобразование ультрафиолетового света. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Технология пленочного покрытия заключается в обеспечении растений дополнительным видимым светом для стимуляции фотосинтеза. Материал представляет собой тонкую пленку на основе европия, который преобразует длину волны, что в результате приводит к трансформации ультрафиолетового излучения в красное. Кроме того, пленка не препятствует проникновению необходимого видимого света от солнца. Покрытие можно наносить на пластиковые листы и устанавливать в теплицах и оранжереях.

Результаты испытаний на швейцарском мангольде и деревьях японской лиственницы показали высокую эффективность пленки. Летом, когда дни длинные, а солнечное излучение достаточно сильное, для швейцарского мангольда не наблюдалось существенной разницы при использовании разработки. Однако зимой растения, выращенные с помощью нового материала в течение 63 дней, выросли в 1,2 раза выше и имели в 1,4 раза большую биомассу, чем мангольды из контрольной группы. В случае японской лиственницы наблюдались такие же показатели.