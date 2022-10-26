Ученые нашли способ создавать кирпичи из лунного камня

В рамках программы NASA Artemis, направленной на создание долгосрочного присутствия на Луне, планируется построить базовый лагерь. Это стационарное жилище потенциально может быть построено из кирпичей, изготовленных из лунного реголита и соленой воды, благодаря недавнему открытию группы исследователей UCF.

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Лунный реголит - это рыхлая пыль, камни и материалы, покрывающие поверхность Луны. Исследовательская группа обнаружила, что 3D-печатные кирпичи из лунного реголита могут выдерживать экстремальные условия космоса и являются хорошим кандидатом для космических строительных проектов.

Для создания кирпичей команда использовала сочетание 3D-печати и технологии струйной печати (BJT) - метода аддитивного производства, при котором жидкое связующее вещество выдавливается на слой порошка. В экспериментах связующим веществом была соленая вода, а порошком - реголит, изготовленный в лаборатории Exolith Lab UCF.