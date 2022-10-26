Ученые нашли способ создавать кирпичи из лунного камня

В рамках программы NASA Artemis, направленной на создание долгосрочного присутствия на Луне, планируется построить базовый лагерь. Это стационарное жилище потенциально может быть построено из кирпичей, изготовленных из лунного реголита и соленой воды, благодаря недавнему открытию группы исследователей UCF.
Лунный реголит - это рыхлая пыль, камни и материалы, покрывающие поверхность Луны. Исследовательская группа обнаружила, что 3D-печатные кирпичи из лунного реголита могут выдерживать экстремальные условия космоса и являются хорошим кандидатом для космических строительных проектов.
Для создания кирпичей команда использовала сочетание 3D-печати и технологии струйной печати (BJT) - метода аддитивного производства, при котором жидкое связующее вещество выдавливается на слой порошка. В экспериментах связующим веществом была соленая вода, а порошком - реголит, изготовленный в лаборатории Exolith Lab UCF.
В результате процесса были получены слабые цилиндрические кирпичи, которые затем были запечены при высоких температурах для получения более прочной структуры. Кирпичи, запеченные при более низких температурах, рассыпались, но те, которые подвергались нагреву до 1200 градусов Цельсия, смогли выдержать давление, в 250 миллионов раз превышающее давление земной атмосферы.