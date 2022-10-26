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28 минут назад

Ученые исследовали мумию австрийского младенца XVII века, сохранившуюся в склепе

Naukatv.ru

Младенец мужского пола был найден мумифицированным в фамильном склепе графов Штархембергских, и был похоронен там где-то в первой половине XVII века. Несмотря на то, что он жил в привилегированной семье, его короткое существование явно не было здоровым.

Ученые исследовали мумию австрийского младенца XVII века
Фото: Nerlich et al./ Frontiers, 2022Nerlich et al./ Frontiers, 2022

Виртуальное вскрытие трупа с использованием компьютерной томографии выявило пороки развития ребер, которые напоминают классические признаки дефицита витамина D.

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Научная статья вышла в Frontiers, об исследовании рассказывает ScienceAlert.

Анализ жировой ткани показал, что ребенок в возрасте от 10 до 18 месяцев имел избыточный для своего возраста вес, то есть младенец хорошо питался.

Витамин D, с другой стороны, не поглощается в значительных количествах из пищи, а вырабатывается, по больше части, в коже в результате химических реакций, зависящих от ультрафиолетового излучения, что позволяет предположить.

При этом витамин D имеет решающее значение для формирования костей в детстве. Он также позволяет организму лучше усваивать кальций и фосфор на протяжении всей жизни.

«Сочетание ожирения с тяжелым дефицитом витаминов можно объяснить только в целом хорошим питанием и почти полным отсутствием солнечного света», — объясняет патологоанатом Андреас Нерлих из Мюнхенского университета.

Рахит не обязательно является смертным приговором, однако осмотр легких ребенка выявил признаки летальной пневмонии — инфекции, которая часто встречается у младенцев с дефицитом витамина D. Есть даже некоторые доказательства того, что дефицит витамина связан с детским ожирением.

Только XIX веке ученые поняли, что пребывание на солнце необходимо для формирования костей. При этом аристократы часто избегали солнца, чтобы сохранить фарфорово-белую кожу, что является признаком высокого положения в большей части европейского общества. В Италии скелеты дворянских детей, захороненных в часовнях Медичи во Флоренции в XVI-XVII веках, также имеют признаки рахита, в том числе искривление конечностей.

Учитывая, что ребенок был похоронен в шелковом погребальном плаще и был единственным младенцем в фамильном склепе, где погребали обладателей титула, исследователи подозревают, что он был первенцем, скорее всего, по имени Райхард, судя по генеалогическому древу. К сожалению, на его гробу не было надписи.

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